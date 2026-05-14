Прокурор попросил суд дать 14 лет колонии экс-главе правительства Кузбасса

НОВОСИБИРСК, 14 мая – РИА Новости. Государственный обвинитель в ходе прений сторон по делу обвиняемого в мошенничестве экс-председателя правительства Кузбасса Вячеслава Телегина попросил суд приговорить его к 14 годам колонии и штрафу в 4,8 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов региона.

В четверг в Ленинск-Кузнецком городском суде начались прения сторон по уголовному делу в отношении Телегина, бывшего главы Ленинск-Кузнецкого городского округа Рашида Бадертдинова и главного инженера ООО "ЭкоСтрой ЛК" Александра Бадертдинова. Все трое обвиняются в совершении 30 эпизодов мошенничества с бюджетными деньгами (часть 4 статьи 159 УК РФ ).

"В ходе прений государственный обвинитель предложил… Телегину В.Н. 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, штраф в размере 4,8 миллиона рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на два года 11 месяцев", - говорится в сообщении.

Рашиду Бадертдинова гособвинитель предложил назначить наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в 4 миллиона рублей, а Александру Бадертдинову – 11 лет колонии со штрафом 3,5 миллиона рублей.

Вячеслав Телегин ушел в отставку с поста председателя правительства Кузбасса 5 августа 2022 года "по собственному желанию из-за ухудшения состояния здоровья". Его уголовное дело связывают со строительной фирмой, для которой Телегин, по данным следствия, пролоббировал заключение муниципальных контрактов почти на 73 миллиона рублей.