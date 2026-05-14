КДК суммарно оштрафовал "Спартак" и ЦСКА на 440 тысяч рублей

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский "Спартак" и столичный ЦСКА на 440 тысяч рублей по итогам финала пути регионов Кубка России, сообщается на сайте организации.
"Спартак" 6 мая дома обыграл ЦСКА со счетом 1:0 и вышел в суперфинал Кубка России, где 24 мая сыграет с "Краснодаром".
После финала пути регионов Кубка России КДК оштрафовал ЦСКА за скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений (100 тысяч), за использование болельщиками пиротехники (40 тысяч) и публичное демонстрирование зрителями средств наглядной агитации оскорбительного характера (100 тысяч).
"Спартак" получил штрафы за скандирование болельщиками ненормативной лексики (100 тысяч) и использование ими пиротехники (100 тысяч).