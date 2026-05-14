КДК суммарно оштрафовал "Спартак" и ЦСКА на 440 тысяч рублей

«Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 1:0 и вышел в суперфинал Кубка России.

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский "Спартак" и столичный ЦСКА на 440 тысяч рублей по итогам финала пути регионов Кубка России, сообщается на сайте организации.

После финала пути регионов Кубка России КДК оштрафовал ЦСКА за скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений (100 тысяч), за использование болельщиками пиротехники (40 тысяч) и публичное демонстрирование зрителями средств наглядной агитации оскорбительного характера (100 тысяч).