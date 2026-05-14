Рейтинг@Mail.ru
КДК суммарно оштрафовал "Спартак" и ЦСКА на 440 тысяч рублей - РИА Новости Спорт, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:24 14.05.2026
КДК суммарно оштрафовал "Спартак" и ЦСКА на 440 тысяч рублей

КДК оштрафовал "Спартак" и ЦСКА на 440 тысяч рублей после матча Кубка России

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФутбол. Кубок России. "Спартак" (Москва) - ЦСКА (Москва)
Футбол. Кубок России. Спартак (Москва) - ЦСКА (Москва) - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал «Спартак» и ЦСКА на 440 тысяч рублей по итогам финала пути регионов Кубка России.
  • «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 1:0 и вышел в суперфинал Кубка России.
  • Штрафы были наложены за скандирование ненормативной лексики, использование пиротехники и публичное демонстрирование средств наглядной агитации оскорбительного характера болельщиками обеих команд.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский "Спартак" и столичный ЦСКА на 440 тысяч рублей по итогам финала пути регионов Кубка России, сообщается на сайте организации.
"Спартак" 6 мая дома обыграл ЦСКА со счетом 1:0 и вышел в суперфинал Кубка России, где 24 мая сыграет с "Краснодаром".
После финала пути регионов Кубка России КДК оштрафовал ЦСКА за скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений (100 тысяч), за использование болельщиками пиротехники (40 тысяч) и публичное демонстрирование зрителями средств наглядной агитации оскорбительного характера (100 тысяч).
"Спартак" получил штрафы за скандирование болельщиками ненормативной лексики (100 тысяч) и использование ими пиротехники (100 тысяч).
Максим Осипенко - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
КДК оштрафовал Осипенко после матча "Динамо" с "Краснодаром"
Вчера, 19:22
 
ФутболКубок России по футболуСпартак МоскваПФК ЦСКА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    А. Рублев
    66
    24
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    84
    71
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Райо Вальекано
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Реал Сосьедад
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Реал Овьедо
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала