Жители Гаваны вышли на улицы из-за перебоев с электроснабжением
08:00 14.05.2026 (обновлено: 11:23 14.05.2026)
Жители Гаваны вышли на улицы из-за перебоев с электроснабжением

© AP Photo / Ramon EspinosaЛюди перед баррикадами, установленными жителями, протестующими против длительных отключений электроэнергии в Гаване, Куба
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жители Гаваны вышли на улицы в знак протеста против частых перебоев с электроснабжением.
  • Министр энергетики и горнорудной промышленности Кубы заявил, что одной из главных причин перебоев стало полное исчерпание топливных запасов в стране.
  • Правительство Кубы заявило, что США стремятся сделать условия жизни кубинцев невыносимыми с помощью энергетической блокады.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Сотни жителей кубинской столицы Гаваны вышли на улицы в знак протеста против частых перебоев с электроснабжением, передает агентство Рейтер со ссылкой на очевидца.
Ранее министр энергетики и горнорудной промышленности республики Висенте де ла О Леви заявил, что одной из главных причин затяжных отключений электроэнергии по всей стране стало полное исчерпание топливных запасов в стране.
"Вечером среды (13 мая - ред.) в нескольких районах кубинской столицы Гаваны начались разрозненные протесты... Сотни жителей стучали посудой в знак протеста против частых отключений электроэнергии", - говорится в сообщении агентства.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
Гавана во время энергетической блокады - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
