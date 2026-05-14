История кремлевских звезд: из чего сделаны драгоценные символы столицы

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. Сегодня невозможно представить кремлевские башни без рубиновых звезд над ними, а ведь менее века на их месте сияли совсем другие символы.

Как создавали эти знаковые звезды? И почему выбрали именно такую форму?

Флюгеры на кремлевских башнях

Раньше шпиль каждой сторожевой башни Кремля венчал герб Российской империи — двуглавый орел. Считается, что первая кованая птица поселилась на Спасской башне по велению царя Алексея Михайловича, когда Кремль начали восстанавливать от последствий грандиозного пожара 1654 года.

После Октябрьской революции вопрос о замене царских орлов как символов старого мира возникал неоднократно. Несколько раз этого требовал председатель первого советского правительства Владимир Ленин. Тем не менее по разным причинам снять их не получалось.

Прежде всего, проблема состояла в технической сложности демонтажа и его дороговизне. Также было не совсем понятно, каким новым символом их заменить. Предлагалось, например, установить вместо орлов просто флажки, флюгеры или позолоченные серп и молот. Рассматривалось и более сложное изображение — герб образованного в 1922 году Союза Советских Социалистических Республик.

Почему красная звезда?

Звезда стала одним из важнейших государственных символов еще в первые дни Советской власти.

© РИА Новости Рубиновая звезда на Спасской башне Московского Кремля. Съемки 1935 года

Этот же символ, хоть и не красного, а золотого цвета, использовался еще в Русской императорской армии. При Николае I в 1827 году звезда появилась на эполетах офицеров и генералов, а позже их добавили и на погоны.

Интересно, что в первые годы Советской власти красную звезду рисовали двумя концами кверху. Например, на первом ордене Красного Знамени 1918 года. Но такое расположение лучей вызвало у жителей страны антихристианские ассоциации. И тогда решено было вернуть звезде привычный вид: двумя лучами вниз.

В 1923 году она появилась в виде элемента на Государственном гербе СССР. Первое издание Большой советской энциклопедии (1926–1947) давало такую трактовку : "Красная пятиконечная звезда… — символ конечного торжества идей коммунизма на пяти континентах земного шара".

Первая попытка не удалась

Первые пятиконечные звезды появились на Спасской, Троицкой, Никольской и Боровицкой башнях в 1935 году. Каркас был сделан из стали, в центре уральскими самоцветами выложен символ Советской России — серп и молот. Для него использовали александрит, аметист, горный хрусталь, аквамарин, топазы и даже позолоту.

Однако очень скоро стало понятно, что конструкция неудачна: копоть, пыль и грязь московского воздуха, смешиваясь с осадками, заставили самоцветы потускнеть, золото потеряло блеск. Замаскировать проблему не помогали даже прожекторные лучи, которые направляли на звезды по вечерам.

Тогда решено было заменить звезды на новые, светящиеся. И добавить еще одну — на угловую Водовзводную башню, где до этого не было никакого геральдического символа.

Гасли лишь дважды

"В 1937 году на башнях появились новые звезды, причем сразу на пяти. <...> На Спасской, Троицкой, Боровицкой и Водовзводной башнях каждый луч имеет по восемь граней. Особняком стоит только Никольская — у ее звезды лучи двенадцатигранные. Еще интересная деталь: кремлевские звезды имеют разный размер, но из-за правильных пропорций с земли выглядят одинаково", — рассказывал инженер Роман Молочников.

Для звезд создали специальное стекло, которое имело разную плотность, пропускало красные лучи, было устойчивым к перепадам температуры, не обесцвечивалось и не разрушалось под воздействием солнечной радиации.

Рубиновый слой стекла дополняют матово-белый и хрустальный. Это позволяет равномерно распространять световой пучок установленных внутри ламп.