Врио губернатора Брянской области назвал главную цель на новом посту

БРЯНСК, 14 мая - РИА Новости. Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил, что его главная цель - работать для людей, а основные приоритеты - безопасность населения и условия для стабильного развития.
В четверг врио губернатора Брянской области завел каналы на платформах "Макс" и Telegram. В них Ковальчук опубликовал посты, посвященные целям и приоритетам, которые он ставит перед собой на посту главы региона.
"Главная цель - это работать для людей, работать честно, открыто", - заявил он.
Врио губернатора призвал к выполнению этой цели всю управленческую команду региона, а также территориальных представительств федеральных структур.
"Основные приоритеты - это, безусловно, безопасность населения и условия для стабильного развития. Для того, чтобы люди чувствовали себя в безопасности, готовыми жить в Брянской области", - подчеркнул Ковальчук.
По мнению главы региона таких результатов можно добиться только эффективной работой команды в целом.
В четверг в хрустальном зале правительства Брянской области Ковальчука официально представили как врио губернатора.
В среду президент России Владимир Путин принял отставки губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова и губернатора Брянской области Александра Богомаза. Врио губернатора Брянской области был назначен Егор Ковальчук, а Белгородской - Александр Шуваев.
Ковальчук родился 28 марта 1973 года в Челябинске. Имеет три высших образования. До перехода на госслужбу занимал ответственные должности в банковской сфере, обладает большим опытом работы на руководящих должностях государственной гражданской службы. Ранее Ковальчук занимал должность председателя правительства Луганской Народной Республики. До того, как возглавить правительство ЛНР, занимал пост вице-губернатора Челябинской области, а также руководил одним из самых крупных муниципалитетов на Южном Урале - Миасским городским округом. Выпускник шестого потока так называемой "школы губернаторов".