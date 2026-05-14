Врио губернатора Брянской области назвал главную цель на новом посту

БРЯНСК, 14 мая - РИА Новости. Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил, что его главная цель - работать для людей, а основные приоритеты - безопасность населения и условия для стабильного развития.

В четверг врио губернатора Брянской области завел каналы на платформах "Макс" и Telegram. В них Ковальчук опубликовал посты , посвященные целям и приоритетам, которые он ставит перед собой на посту главы региона.

"Главная цель - это работать для людей, работать честно, открыто", - заявил он.

Врио губернатора призвал к выполнению этой цели всю управленческую команду региона, а также территориальных представительств федеральных структур.

"Основные приоритеты - это, безусловно, безопасность населения и условия для стабильного развития. Для того, чтобы люди чувствовали себя в безопасности, готовыми жить в Брянской области", - подчеркнул Ковальчук.

По мнению главы региона таких результатов можно добиться только эффективной работой команды в целом.

В четверг в хрустальном зале правительства Брянской области Ковальчука официально представили как врио губернатора.