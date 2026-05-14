Член СПЧ оценил обеспечение безопасности жителей Костромской области
22:14 14.05.2026
Член СПЧ Кабанов оценил обеспечение безопасности жителей Костромской области

Река Волга в Костроме. Архивное фото
КОСТРОМА, 14 мая – РИА Новости. Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов отметил комплексный подход в Костромской области к обеспечению безопасности людей, сообщает администрация региона.
Сообщается, что член СПЧ, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов находится в Костромской области с рабочей поездкой. Член СПЧ встретился с губернатором Сергеем Ситниковым. Обсудили вопросы противодействия экстремизму и терроризму, в том числе в учреждениях уголовно-исполнительной системы области.
Кирилл Кабанов отметил комплексный подход региона к решению задач безопасности людей. Он подчеркнул, что губернатор Костромской области стал одним из инициаторов поправок в федеральное законодательство по наделению членов народной дружины дополнительными полномочиями.
"Эта тема вернулась на федеральный уровень, она становится актуальной в связи с нехваткой личного состава правоохранительных органов. Костромская область подготовила первые предложения по изменению федерального законодательства. Мы их обсуждали с руководством МВД, я лично обсуждал предложения с министром. И думаю, уже в ближайшее время они будут реализованы в законах", - отметил эксперт.
Кабанов отметил, что, по его наблюдениям, проблема этнической преступности в Костромской области минимизирована по сравнению с другими регионами. И этот факт, добавил эксперт, поразил его.
"Это результат правильной миграционной политики. Вопросы, которые активно стоят на повестке в обществе в огромном количестве регионов, в большей части России, здесь не актуальны. Благодаря этой политике в регионе сохраняется стабильность, сохраняется баланс", - отметил Кирилл Кабанов.
