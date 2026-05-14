Специальная военная операция на Украине
 
22:36 14.05.2026 (обновлено: 23:35 14.05.2026)
ВС России ведут охват Константиновки с флангов, сообщил Пушилин

Пушилин: ВС России продвигаются по флангам в направлении Константиновки

КАЗАНЬ, 14 мая — РИА Новости. Российские военные продвигаются по флангам в направлении Константиновки и ведут охват города, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Если смотрим на Константиновку, то по флангам идет продвижение и охват данного населенного пункта. Также продолжаются городские бои преимущественно в районе железнодорожного вокзала и промзоны", — сказал он в интервью РИА Новости на полях Международного экономического форума "Россия — Исламский мир: КазаньФорум".
Константиновка расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Там находится крупный транзитный железнодорожный узел. Населенный пункт играет ключевую роль для снабжения ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации.
Кроме того, бойцы разместились в двух километрах от Святогорской лавры, а продвижение позиций позволит приблизиться к Славянску.
На Красноармейско-Добропольском направлении основные бои развернулись в районе освобожденного Гришино и подконтрольного ВСУ города Белицкое.
РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом XVII Международного экономического форума "Россия — исламский мир: КазаньФорум-2026". Мероприятия проходят в Казани 13-15 мая.
