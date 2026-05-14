ВС России ведут охват Константиновки с флангов, сообщил Пушилин

КАЗАНЬ, 14 мая — РИА Новости. Российские военные продвигаются по флангам в направлении Константиновки и ведут охват города, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Если смотрим на Константиновку, то по флангам идет продвижение и охват данного населенного пункта. Также продолжаются городские бои преимущественно в районе железнодорожного вокзала и промзоны", — сказал он в интервью РИА Новости на полях Международного экономического форума "Россия — Исламский мир: КазаньФорум".
Константиновка расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Там находится крупный транзитный железнодорожный узел. Населенный пункт играет ключевую роль для снабжения ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации.
Кроме того, бойцы разместились в двух километрах от Святогорской лавры, а продвижение позиций позволит приблизиться к Славянску.
На Красноармейско-Добропольском направлении основные бои развернулись в районе освобожденного Гришино и подконтрольного ВСУ города Белицкое.
22 июня 2022, 17:18