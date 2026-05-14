ВС России ведут охват Константиновки с флангов, сообщил Пушилин

КАЗАНЬ, 14 мая — РИА Новости. Российские военные продвигаются по флангам в направлении Константиновки и ведут охват города, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Кроме того, бойцы разместились в двух километрах от Святогорской лавры, а продвижение позиций позволит приблизиться к Славянску.