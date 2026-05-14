Россия выступает за мирное завершение конфликта на Украине, заявил Нарышкин

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россия продолжает выступать с предложениями о мирном завершении конфликта на Украине, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"С самого начала военной агрессии киевского режима против Донецкой и Луганской народных республик, то есть с 2014 года, Российская Федерация, президент России Владимир Владимирович Путин неоднократно делал предложения по мирному, дипломатическому урегулированию этого конфликта. Российская сторона продолжает выступать с такими предложениями", - сказал Нарышкин журналистам.