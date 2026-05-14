Нарышкин рассказал о вариантах завершения конфликта на Украине
11:19 14.05.2026 (обновлено: 11:52 14.05.2026)
Нарышкин рассказал о вариантах завершения конфликта на Украине

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Если конфликт на Украине не удастся завершить дипломатическим путём, у России есть все основания и возможности сделать это военно-техническим путем, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Россия продолжает выступать с предложениями о мирном завершении конфликта на Украине, сказал Нарышкин журналистам. Последним из них является предложение Киеву полностью освободить территорию Донецкой и Луганской народных республик, отметил он.
"Если дипломатическим путем это сделать не удастся, то у России имеются все законные основания и потенциал сделать это военно-техническим путем. И тенденция в этом понятна - с начала нынешнего, 2026 года, российская армия освободила уже около 90 больших и малых населенных пунктов, и движение продолжается в одном направлении - на запад", - подчеркнул Нарышкин.
