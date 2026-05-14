Три футболиста РПЛ вошли в расширенный состав сборной Колумбии на ЧМ - РИА Новости Спорт, 14.05.2026
19:52 14.05.2026
Три футболиста РПЛ вошли в расширенный состав сборной Колумбии на ЧМ

Дуран, Барриос и Кордоба вошли в расширенный состав сборной Колумбии на ЧМ-2026

  • Футболисты петербургского «Зенита» Джон Дуран и Вильмар Барриос, а также нападающий «Краснодара» Джон Кордоба вошли в расширенный состав сборной Колумбии на чемпионат мира.
  • Чемпионат мира 2026 года впервые пройдет с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Футболисты петербургского "Зенита" Джон Дуран и Вильмар Барриос, а также нападающий "Краснодара" Джон Кордоба вошли в расширенный состав сборной Колумбии на чемпионат мира.
Предварительный состав был объявлен на пресс-конференции, запись которой доступна на YouTube-канале Колумбийской федерации футбола. Всего в заявку вошли 55 футболистов, итоговый состав состав будет объявлен позднее.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля. На групповом этапе сборная Колумбии сыграет с командами Португалии, ДР Конго и Узбекистана.
ФутболДжон ДуранВильмар БарриосДжон КордобаЧМ по футболу 2026Колумбия
 
