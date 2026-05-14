Три футболиста РПЛ вошли в расширенный состав сборной Колумбии на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ Футболисты петербургского «Зенита» Джон Дуран и Вильмар Барриос, а также нападающий «Краснодара» Джон Кордоба вошли в расширенный состав сборной Колумбии на чемпионат мира.

Чемпионат мира 2026 года впервые пройдет с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Футболисты петербургского "Зенита" Джон Дуран и Вильмар Барриос, а также нападающий "Краснодара" Джон Кордоба вошли в расширенный состав сборной Колумбии на чемпионат мира.

Предварительный состав был объявлен на пресс-конференции, запись которой доступна на YouTube-канале Колумбийской федерации футбола. Всего в заявку вошли 55 футболистов, итоговый состав состав будет объявлен позднее.