Три футболиста РПЛ вошли в расширенный состав сборной Колумбии на ЧМ

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Футболисты петербургского "Зенита" Джон Дуран и Вильмар Барриос, а также нападающий "Краснодара" Джон Кордоба вошли в расширенный состав сборной Колумбии на чемпионат мира.
Предварительный состав был объявлен на пресс-конференции, запись которой доступна на YouTube-канале Колумбийской федерации футбола. Всего в заявку вошли 55 футболистов, итоговый состав состав будет объявлен позднее.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля. На групповом этапе сборная Колумбии сыграет с командами Португалии, ДР Конго и Узбекистана.