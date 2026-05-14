Биолог назвал суточную норму клубники

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Норма клубники в день для взрослого составляет 200 граммов, а детям не стоит давать более 150 граммов ягоды, рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, биолог Виталий Наполов.
"Самая спелая и сладкая клубника обычно начинает продаваться в разгар сезона. В нашей климатической зоне основная масса этой ягоды созревает в конце мая - июне. Не стоит переедать такие плоды. Суточная норма клубники для взрослого человека - 200 или 300 граммов в день. Для детей - 100–150 граммов", - сказал Наполов интернет-порталу NEWS.ru.
Биолог отметил, что начинать вводить клубнику в рацион ребенка стоит с пары ягод в день, чтобы отследить аллергическую реакцию.