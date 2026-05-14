"Кливленд" обыграл "Детройт" и вышел вперед в серии плей-офф НБА - РИА Новости Спорт, 14.05.2026
08:00 14.05.2026
"Кливленд" обыграл "Детройт" и вышел вперед в серии плей-офф НБА

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Кливленд Кавальерс» обыграл «Детройт Пистонс» в пятом матче серии второго раунда плей-офф НБА.
  • Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Кавальерс», которые одержали третью победу подряд.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. "Кливленд Кавальерс" обыграл "Детройт Пистонс" в пятом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Детройте завершилась победой гостей в овертайме со счетом 117:113 (27:29, 25:31, 32:20, 19:23, 14:10). Самым результативным стал игрок "Пистонс" Кейд Каннингем, набравший 39 очков. У "Кавальерс" больше всех очков набрал Джеймс Харден (30), также дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов оформил Джарретт Аллен.
Счет в серии до четырех побед - 3-2 в пользу "Кавальерс", одержавших третью победу подряд. Следующая игра состоится в Кливленде в ночь на 16 мая.
БаскетболСпортКейд КаннингемДжеймс ХарденДжарретт АленКливленд КавальерсДетройт Пистонс
 
