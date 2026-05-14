Си Цзиньпин назвал визит Трампа в Китай историческим.

ПЕКИН, 14 мая - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин назвал нынешний визит президента США Дональда Трампа в Пекин историческим.
"Это исторический визит", - сказал он в своей речи на приветственном банкете.
Председатель КНР отметил, что в 2026 году начинается реализация 15-го пятилетнего плана экономического и социального развития Китая.
В свою очередь, китаист Алексей Маслов отметил, что Китай всегда позитивно относился к любому экономическому сотрудничеству с другими странами.
"В КНР никогда не отказывались сотрудничать на равных условиях, что подразумевает взаимный допуск технологий на рынки, отсутствие изоляции, блокировки поставок отдельной продукции и санкций в отношении компаний. Позиция Пекина заключается в том, что хорошая торговля – это залог нормальных отношений. Поэтому ключевой вопрос в данном случае – будут ли подвижки со стороны США", – сказал эксперт деловой газете ВЗГЛЯД.