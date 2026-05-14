В Кишиневе у стен СИЗО прошел митинг в поддержку главы Гагаузии

КИШИНЕВ, 14 мая - РИА Новости. Митинг в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул у стен СИЗО в Кишиневе, где она содержится, завершился без инцидентов, передает корреспондент РИА Новости.

Участники митинга выразили поддержку главе Гагаузии, будучи уверенными в ее невиновности. Они надеются на то, что апелляционная палата вынесет справедливое решение и освободит Гуцул из-под ареста, дав возможность вернуться к своим полномочиям главы автономии. По завершению митинга собравшиеся запустили воздушные шары в небо в знак ожидания свободы Евгении Гуцул. Митинг прошел в спокойном режиме, без каких-либо инцидентов.