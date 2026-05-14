В Кишиневе у стен СИЗО прошел митинг в поддержку главы Гагаузии

КИШИНЕВ, 14 мая - РИА Новости. Митинг в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул у стен СИЗО в Кишиневе, где она содержится, завершился без инцидентов, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг совпали две даты, связанные с Гагаузией: день принятия Уложения, которое закрепляет особый статус автономии, и трехлетие избрания Евгении Гуцул на пост главы региона.
По этому случаю делегаты от жителей Гагаузии собрались у стен СИЗО в Кишиневе, в котором содержится Гуцул. Они держали плакаты: "Арест главы Гагаузии – удар по автономии", "Народ выбрал, власть обязана уважать", "Уложение Гагаузии – закон, а не формальность", "Руки прочь от Гагаузии", "За автономию! За Гагаузию!".
Участники митинга выразили поддержку главе Гагаузии, будучи уверенными в ее невиновности. Они надеются на то, что апелляционная палата вынесет справедливое решение и освободит Гуцул из-под ареста, дав возможность вернуться к своим полномочиям главы автономии. По завершению митинга собравшиеся запустили воздушные шары в небо в знак ожидания свободы Евгении Гуцул. Митинг прошел в спокойном режиме, без каких-либо инцидентов.
Отношения между молдавскими властями и Гагаузской автономией перешли в фазу острого конфликта после победы Гуцул на выборах главы региона в 2023 году. Центральные власти Молдавии отказались признать результаты голосования и инициировали серию уголовных дел против руководства автономии. В августе 2025 года суд первой инстанции приговорил Гуцул к семи годам колонии по обвинению в незаконном финансировании ныне запрещенной партии "Шор". В настоящее время глава Гагаузии находится в СИЗО, ожидая решения Апелляционной палаты Кишинева. Сама Гуцул и ее сторонники называют преследование политической расправой и попыткой центра ликвидировать оппозицию в стране.
Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсом на евроинтеграцию. Согласно закону 1994 года, Гагаузия имеет особый правовой статус в составе Молдавии. Одной из ключевых норм является право региона на внешнее самоопределение в случае, если Молдавия утратит свою государственность, например, при объединении с другим государством.