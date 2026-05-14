Гуцул обвинила Кишинев в нарушении принципов конституции Гагаузии - РИА Новости, 14.05.2026
11:59 14.05.2026
Гуцул обвинила Кишинев в нарушении принципов конституции Гагаузии

Евгения Гуцул. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Гагаузии Евгения Гуцул обвинила Кишинев в нарушении принципов конституции Гагаузии.
  • Она заявила, что ее как руководителя автономии не включили в состав правительства Молдавии, а также упомянула свое незаконное задержание и политически мотивированное уголовное преследование.
КИШИНЕВ, 14 мая - РИА Новости. Кишинев нарушил принципы основного закона Гагаузии, который определяет права автономии и гарантии ее особого статуса, заявила глава региона Евгения Гуцул, которая находится в СИЗО.
Политик отметила, что 14 мая в автономии отмечают годовщину принятия Уложения Гагаузии — конституции, которая определяет ее права и гарантии ее особого статуса.
"К сожалению, именно эти принципы в последние годы были грубо нарушены центральной властью", - говорится в сообщении Гуцул, переданном через адвокатов.
Глава Гагаузии напомнила, что вопреки Уложению ее как руководителя автономии не включили в состав правительства Молдавии, хотя это является прямой обязанностью властей страны. "Затем последовали незаконное задержание, политически мотивированное уголовное преследование и попытка фактически лишить меня возможности исполнять мандат, который доверил мне народ Гагаузии", - отметила она.
Отношения между молдавскими властями и Гагаузской автономией перешли в фазу острого конфликта после победы Гуцул на выборах главы региона в 2023 году. Центральные власти Молдавии отказались признать результаты голосования и инициировали серию уголовных дел против руководства автономии. В августе 2025 года суд первой инстанции приговорил Гуцул к семи годам колонии по обвинению в незаконном финансировании ныне запрещенной партии "Шор". В настоящее время глава Гагаузии находится в СИЗО, ожидая решения Апелляционной палаты Кишинева. Сама Гуцул и ее сторонники называют преследование политической расправой и попыткой центра ликвидировать оппозицию в стране.
Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсом на евроинтеграцию. Согласно закону 1994 года, Гагаузия имеет особый правовой статус в составе Молдавии. Одной из ключевых норм является право региона на внешнее самоопределение в случае, если Молдавия утратит свою государственность, например, при объединении с другим государством.
