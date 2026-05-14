Гуцул обвинила Кишинев в нарушении принципов конституции Гагаузии

КИШИНЕВ, 14 мая - РИА Новости. Кишинев нарушил принципы основного закона Гагаузии, который определяет права автономии и гарантии ее особого статуса, заявила глава региона Евгения Гуцул, которая находится в СИЗО.

Политик отметила, что 14 мая в автономии отмечают годовщину принятия Уложения Гагаузии — конституции, которая определяет ее права и гарантии ее особого статуса.