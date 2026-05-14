Киев тесно сотрудничает с террористическими группировками, заявили в МИД

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Киевский режим тесно сотрудничает с международными террористическими группировками для подготовки борьбы против законных правительств, в том числе в Африке, заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский.
"Киевский режим тесно сотрудничает с международными террористическими группировками и транснациональными криминальными сетями, в том числе в подготовке боевиков для борьбы против законных правительств, особенно в Африке", - сказал он в ходе "круглого стола" на тему угрозы распространения преступности и наркотиков с территории Украины.