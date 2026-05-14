Киев подтверждает свою неспособность договариваться, заявил Шойгу

БИШКЕК, 14 мая - РИА Новости. Киев раз за разом подтверждает свою неспособность договариваться, конфликт намеренно затягивают своей лицемерной поддержкой европейские страны НАТО, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Киевский режим раз за разом подтверждает свою неспособность договариваться. Базовая причина – лицемерная поддержка ведущих европейских стран-участниц, членов ЕС и НАТО, которые намеренно затягивают конфликт и накачивают Украину оружием", - сказал Шойгу на встрече секретарей советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.