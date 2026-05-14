- В Киеве в третий раз прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Взрывы в третий раз после полуночи прогремели в Киеве на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский "5 канал".
"В столице слышны взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве звучит сигнал воздушной тревоги.
Ранее о взрывах в Киеве в четверг уже дважды сообщал украинский телеканал "Общественное".