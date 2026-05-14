МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о реформах в Германии звучат нелепо на фоне финансирования Украины, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
"Его освистали по полной. Что же сказал Мерц? <…> Насмешки и выкрики начались, когда он заговорил о реформе медицинского страхования. <…> Затем канцлер заявил, что предстоящая пенсионная реформа <…> продиктована демографией и математикой, а не злым умыслом", — отметил он.
По мнению журналиста, такие заявления немецкого канцлера вызвали шиканье и смех, поскольку вместо решения внутренних проблем Мерц занимается помощью Киеву.
"Они собираются урезать пенсии и сократить программу медицинского страхования, в то время как тратят миллиарды долларов на унитазы для Владимира Зеленского. <…> Историческая возможность для народа Германии. Да. Шанс помочь этому зеленому Гоблину купить еще несколько домов", — резюмировал Христофору.
Во вторник канцлера ФРГ освистали во время выступления на федеральном съезде Объединения немецких профсоюзов (DGB), когда он говорил о необходимости различных реформ для экономии бюджета. Неодобрительные возгласы и смех прозвучали неоднократно.
На прошедших в апреле переговорах между Мерцем и Владимиром Зеленским были подписаны соглашения о передаче ВСУ систем противовоздушной обороны, а также согласованы документы о поставках и финансировании производства вооружения на четыре миллиарда евро. Кроме того, на встрече послов ЕС 22 апреля было согласовано выделение кредита Киеву в размере 90 миллиардов евро.