Рейтинг@Mail.ru
Юниорская сборная России по хоккею крупно проиграла молодежной - РИА Новости Спорт, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
18:13 14.05.2026
Юниорская сборная России по хоккею крупно проиграла молодежной

Юниорская сборная России по хоккею проиграла молодежной на "Кубке Будущего"

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкШайба в воротах
Шайба в воротах - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юниорская сборная России по хоккею (до 18 лет) проиграла молодежной сборной России (до 20 лет) на турнире «Кубок Будущего» со счетом 6:0.
  • Сборная Белоруссии (до 20 лет) победила сборную Студенческой хоккейной лиги (СХЛ) со счетом 7:0.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Юниорская сборная России по хоккею, составленная из игроков не старше 18 лет, уступила молодежной сборной России (до 20 лет) на турнире "Кубок Будущего", который проходит в Новосибирске.
Встреча завершилась со счетом 6:0 (1:0, 2:0, 3:0) в пользу молодежной команды. Шайбы забросили Михаил Меликов (9-я и 42-я минуты), Дмитрий Исаев (31, 58), Максим Моисеев (38) и Никита Харионов (57).
В другом матче сборная Белоруссии (до 20 лет) нанесла поражение сборной Студенческой хоккейной лиги (СХЛ) со счетом 7:0 (2:0, 2:0, 3:0).
Турнир с участием четырех сборных в Новосибирске продлится до 17 мая.
Крис Кноблаух - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Главный тренер "Эдмонтона" покинул клуб после двух финалов Кубка Стэнли
Вчера, 17:57
 
ХоккейЮниорская сборная России по хоккеюМолодежная сборная России по хоккею с шайбой
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    А. Рублев
    66
    24
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    84
    71
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Райо Вальекано
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Реал Сосьедад
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Реал Овьедо
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала