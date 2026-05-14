Юниорская сборная России по хоккею крупно проиграла молодежной

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Юниорская сборная России по хоккею, составленная из игроков не старше 18 лет, уступила молодежной сборной России (до 20 лет) на турнире "Кубок Будущего", который проходит в Новосибирске.

Встреча завершилась со счетом 6:0 (1:0, 2:0, 3:0) в пользу молодежной команды. Шайбы забросили Михаил Меликов (9-я и 42-я минуты), Дмитрий Исаев (31, 58), Максим Моисеев (38) и Никита Харионов (57).

В другом матче сборная Белоруссии (до 20 лет) нанесла поражение сборной Студенческой хоккейной лиги (СХЛ) со счетом 7:0 (2:0, 2:0, 3:0).