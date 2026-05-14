12:20 14.05.2026
Онищенко считает, что пандемический потенциал у хантавируса отсутствует

  • Пандемический потенциал у хантавируса, обнаруженного на круизном лайнере, отсутствует, сообщил академик РАН Геннадий Онищенко.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Обнаруженный на круизном лайнере в Атлантике хантавирус Андес имеет незначительные мутации, но не обладает пандемическим потенциалом, сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"У этого хантавируса (обнаруженного на круизном лайнере в Атлантике - ред.) пока пандемического потенциала нет. Он имел какие-то мутации, но очень незначительные", - сказал Онищенко в ходе пресс-конференции в Москве.
Он также отметил, что в перечне вирусов и микробов, которые имеют потенциал межвидового перехода и опасного изменения свойств для активного распространения среди людей числится хантавирус. Но опасаться этого не стоит, необходимо вести наблюдение.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила 11 случаев заражения, три человека скончались.
Судно MV Hondius прибыло к острову Тенерифе после стоянки у Кабо-Верде. Испанские власти организовали поэтапную высадку и репатриацию пассажиров и части экипажа. После завершения их высадки судно продолжило путь в Нидерланды, где пройдет его дезинфекция.
