Онищенко считает, что пандемический потенциал у хантавируса отсутствует

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Обнаруженный на круизном лайнере в Атлантике хантавирус Андес имеет незначительные мутации, но не обладает пандемическим потенциалом, сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Он также отметил, что в перечне вирусов и микробов, которые имеют потенциал межвидового перехода и опасного изменения свойств для активного распространения среди людей числится хантавирус. Но опасаться этого не стоит, необходимо вести наблюдение.