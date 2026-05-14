Онищенко назвал основных переносчиков хантавируса в России

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Хантавирус в России переносят в основном полевки и обычные мыши, сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Хантавирус так же, как и коронавирус, является природно-очаговым заболеванием. Основной резервуар хантавируса — это мыши-полевки, которые живут в дикой природе, и обычные мыши, которые в домах живут", — сказал он на пресс-конференции в Москве.
По словам Онищенко, у хантавируса существует порядка 40 серотипов с разной классификацией, и они имеют свои особенности.
В начале мая вспышку хантавируса выявили на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила 11 случаев заражения, три из которых оказались летальными.