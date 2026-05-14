Врач из Южной Америки назвал сроки выздоровления от хантавируса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Врач Серхио Де Оливера сообщил, что пациенты без осложнений восстанавливаются после заражения хантавирусом за 20 дней.
- У пациентов с диабетом или гипертонией лечение может занять до 30 дней.
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Больные хантавирусом, не имеющей иных проблем со здоровьем, восстанавливаются за 20 дней, тогда как лечение диабетиков и гипертоников может занимать до месяца, рассказал РИА Новости врач Серхио Де Оливера, работающий на границе Уругвая и Бразилии.
"Выздоровление пациентов, не имеющих осложнений, занимает около 20 дней. У людей с проблемами, такими как диабет или гипертония, лечение может растянуться до 30 дней", - сообщил он.
Вспышка хантавируса Андес – южноамериканской разновидности хантавируса, переносимой грызунами, – произошла на нидерландском круизном судне MV Hondius, вышедшем 1 апреля из аргентинской Ушуайи. Выявлены 11 случаев заражения, трое заболевших скончались. ВОЗ считает вероятным, что первый пациент заразился до посадки в Аргентине, после чего на борту могла произойти редкая для хантавирусов передача от человека к человеку.