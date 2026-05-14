Врач из Южной Америки назвал сроки выздоровления от хантавируса

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Больные хантавирусом, не имеющей иных проблем со здоровьем, восстанавливаются за 20 дней, тогда как лечение диабетиков и гипертоников может занимать до месяца, рассказал РИА Новости врач Серхио Де Оливера, работающий на границе Уругвая и Бразилии.