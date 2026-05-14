Лучший снайпер сезона КХЛ Канцеров подписал трехлетний контракт с "Чикаго"

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российский форвард Роман Канцеров подписал трехлетний контракт новичка с "Чикаго Блэкхокс", сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Ранее стало известно, что 21-летний форвард расторг контракт с магнитогорским "Металлургом", за которым остались права на игрока в случае его возвращения в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).
Согласно контракту, годовая зарплата Канцерова составит 1,075 млн долларов. Соглашение вступит в силу в сезоне-2026/27 и будет действовать до конца сезона-2028/29.
В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Канцеров набрал 64 очка (36 голов + 28 передач) в 63 матчах и стал лучшим снайпером сезона. В плей-офф его клуб дошел до полуфинала, где уступил казанскому "Ак Барсу" со счетом 1-4, а форвард набрал 8 очков (4+4) в 15 играх. В составе "Металлурга", воспитанником которого он является, Канцеров завоевал Кубок Гагарина в 2024 году. На драфте НХЛ 2023 года был выбран "Чикаго" во втором раунде под общим 44-м номером.