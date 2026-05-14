Лучший снайпер сезона КХЛ Канцеров подписал трехлетний контракт с "Чикаго"

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российский форвард Роман Канцеров подписал трехлетний контракт новичка с "Чикаго Блэкхокс", сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Согласно контракту, годовая зарплата Канцерова составит 1,075 млн долларов. Соглашение вступит в силу в сезоне-2026/27 и будет действовать до конца сезона-2028/29.