"Испанский стыд!" На Западе ужаснулись после нелепого ответа Каллас Путину - РИА Новости, 14.05.2026
01:13 14.05.2026 (обновлено: 11:32 14.05.2026)
"Испанский стыд!" На Западе ужаснулись после нелепого ответа Каллас Путину

Немецкий политик Эрнст заявил о стыде после ответа Каллас Путину по переговорам

Кая Каллас. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Немецкий политик Клаус Эрнст выразил "испанский стыд" по поводу отказа Каи Каллас от кандидатуры Герхарда Шрёдера на позицию переговорщика с Россией.
  • По его словам, такое решение подтверждает приверженность Запада продолжению конфликта на Украине.
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Отказ главы европейской дипломатии Каи Каллас от кандидатуры бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера на позицию переговорщика с Россией доказывает стремление Запада к продолжению конфликта на Украине и вызывает испанский стыд, написал немецкий политик, экс-депутат бундестага Клаус Эрнст в социальной сети X.
"Ну конечно, кто бы сомневался, что Каллас и украинский посол в Германии отвергают экс-канцлера Герхарда Шредера в качестве посредника в украинском конфликте! Он ведь действительно мог бы чего-то добиться! Конфликт-то должен продолжаться! <…> Хорошо хоть, что ЕС и канцлер ничего не решают в его урегулировании. "Детский столик" возле реальных переговоров — даже это недосягаемо для них! Сплошной испанский стыд!" — воскликнул он.

Девятого мая президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах с Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее Шрёдер, но отметил, что в ЕС сами должны выбрать такого лидера, которому они доверяют и который не делал резких заявлений в адрес Москвы. Путин подчеркнул, что именно страны Евросоюза, а не Россия, отказались от диалога.
В понедельник Каллас высказалась против возможной кандидатуры экс-канцлера. Глава евродипломатии также допустила, что сама выступит в этом качестве на будущих потенциальных переговорах с Москвой.
В миреРоссияГерманияМоскваВладимир ПутинГерхард ШредерБундестаг ГерманииЕвросоюзКайя Каллас
 
 
