Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о подготовке инженерных кадров в России - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:32 14.05.2026 (обновлено: 17:41 14.05.2026)
Путин рассказал о подготовке инженерных кадров в России

Путин: 4 млн школьников и студентов прошли через программы подготовки инженеров

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на X съезде Союза машиностроителей России в Национальном центре "Россия"
Президент РФ Владимир Путин выступает на X съезде Союза машиностроителей России в Национальном центре Россия - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на X съезде Союза машиностроителей России в Национальном центре "Россия"
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин на 10-м съезде Союза машиностроителей заявил, что за последние пять лет около четырех миллионов школьников, студентов и молодых инженеров прошли через специальные программы по подготовке инженерных кадров.
  • Президент отметил наличие "сквозной системы подготовки инженерных кадров", выстроенной Союзом машиностроителей совместно с Минобрнауки.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Около четырех миллионов школьников, студентов и молодых инженеров прошли через специальные программы по подготовке инженерных кадров в России за пять лет, заявил президент России Владиимр Путин.
Глава государства в четверг выступил на 10-м съезде Союза машиностроителей России в Москве.
Президент отметил, что у Союза машиностроителей совместно с Минобрнауки выстроена "сквозная система подготовки инженерных кадров", которая охватывает все этапы становления специалистов.
«
"За последние пять лет через эти программы прошли около четырех миллионов школьников, студентов, молодых инженеров", - сказал Путин.
Юбилейный 10-й съезд Союза машиностроителей России проходит в Национальном центре "Россия". В работе съезда принимают участие руководители корпораций, федеральных и региональных органов власти, ведущих вузов и научных организаций, представители деловых и профессиональных кругов.
Владимир Путин выступает на X съезде Союза машиностроителей России в Национальном центре Россия - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Путин: Россия будет расширять альянсы в технологиях с другими странами
Вчера, 14:57
 
ТехнологииРоссияМоскваВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала