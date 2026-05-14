Путин рассказал о подготовке инженерных кадров в России

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Около четырех миллионов школьников, студентов и молодых инженеров прошли через специальные программы по подготовке инженерных кадров в России за пять лет, заявил президент России Владиимр Путин.
Президент отметил, что у Союза машиностроителей совместно с Минобрнауки выстроена "сквозная система подготовки инженерных кадров", которая охватывает все этапы становления специалистов.
"За последние пять лет через эти программы прошли около четырех миллионов школьников, студентов, молодых инженеров", - сказал Путин.
Юбилейный 10-й съезд Союза машиностроителей России проходит в Национальном центре "Россия". В работе съезда принимают участие руководители корпораций, федеральных и региональных органов власти, ведущих вузов и научных организаций, представители деловых и профессиональных кругов.