МИД: Японии стоит начать пересмотр враждебной политики в отношении России

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Япония сама начала враждебную линию в отношении России, и первый шаг для изменения враждебной политики тоже должна сделать она, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"С февраля 2022 года Токио исключительно из солидарности с Западом начал враждебную санкционную линию в отношении нашей страны, которую продолжает и по сей день. Именно поэтому первый шаг к пересмотру такой политики должна сделать сама Япония", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.