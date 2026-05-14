МИД: Японии стоит начать пересмотр враждебной политики в отношении России
19:56 14.05.2026 (обновлено: 19:58 14.05.2026)
МИД: Японии стоит начать пересмотр враждебной политики в отношении России

Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Япония начала враждебную линию в отношении России.
  • По ее словам, первый шаг к пересмотру такой политики должна сделать сама Япония.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Япония сама начала враждебную линию в отношении России, и первый шаг для изменения враждебной политики тоже должна сделать она, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"С февраля 2022 года Токио исключительно из солидарности с Западом начал враждебную санкционную линию в отношении нашей страны, которую продолжает и по сей день. Именно поэтому первый шаг к пересмотру такой политики должна сделать сама Япония", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.
МИД: Россия передала послу Японии перечень шагов для возобновления диалога
