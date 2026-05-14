СМИ: выстроенная главой ЕК структура осложняет работу гражданского общества

11:37 14.05.2026
Politico: выстроенная главой ЕК структура осложняет работу гражданского общества

© AP Photo / Jean-Francois Badias
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Изменения в Еврокомиссии, проведенные Урсулой фон дер Ляйен, осложняют для гражданского общества взаимодействие с ЕК, пишет Politico.
  • После ее переизбрания в 2024 году произошел сдвиг с экологической повестки в сторону обороны, впервые возникла должность еврокомиссара по вопросам обороны.
  • Представители общественных организаций обеспокоены выстроенной вертикальной структурой, в которой власть сосредоточена в руках главы ЕК и ее советников.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Изменения в Еврокомиссии (ЕК), проведенные ее главой Урсулой фон дер Ляйен, осложняют для гражданского общества взаимодействие с ЕК, сообщает издание Politico со ссылкой на представителей гражданских организаций.
"Из-за того, что многие сферы ответственности распределены между комиссарами, становится все сложнее найти нужного человека, чтобы попытаться повлиять на разработку законодательства", - пишет издание.
В частности, после переизбрания фон дер Ляйен в 2024 году на посту главы ЕК произошел сдвиг с экологической повестки в сторону обороны. В результате впервые возникла должность еврокомиссара по вопросам обороны.
"Структура, которую фон дер Ляйен создала, когда обеспечила себе второй срок во главе комиссии, включает шесть исполнительных вице-председателей, которые призваны координировать и контролировать работу других комиссаров (согласно законодательству ЕС, все комиссары должны быть равны)", - сказано в статье.
Так, представители различных общественных организаций обеспокоены выстроенной вертикальной структурой фон дер Ляйен, в которой власть сосредоточена в ее руках, а также в руках ее ближайших советников, говорится в тексте.
"Структурная неоднозначность (коллегии комиссаров делает - ред.) ...целенаправленное отстаивание интересов с ограниченными ресурсами сложной задачей для гражданского общества", - считает лоббист, работающий в сфере климатических изменений, Майк Уокер, слова которого приводятся в публикации.
