СМИ: выстроенная главой ЕК структура осложняет работу гражданского общества

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Изменения в Еврокомиссии (ЕК), проведенные ее главой Урсулой фон дер Ляйен, осложняют для гражданского общества взаимодействие с ЕК, сообщает издание Politico со ссылкой на представителей гражданских организаций.

"Из-за того, что многие сферы ответственности распределены между комиссарами, становится все сложнее найти нужного человека, чтобы попытаться повлиять на разработку законодательства", - пишет издание.

В частности, после переизбрания фон дер Ляйен в 2024 году на посту главы ЕК произошел сдвиг с экологической повестки в сторону обороны. В результате впервые возникла должность еврокомиссара по вопросам обороны.

"Структура, которую фон дер Ляйен создала, когда обеспечила себе второй срок во главе комиссии, включает шесть исполнительных вице-председателей, которые призваны координировать и контролировать работу других комиссаров (согласно законодательству ЕС , все комиссары должны быть равны)", - сказано в статье.

Так, представители различных общественных организаций обеспокоены выстроенной вертикальной структурой фон дер Ляйен, в которой власть сосредоточена в ее руках, а также в руках ее ближайших советников, говорится в тексте.