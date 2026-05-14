Французский истребитель пролетел вдоль границ России, Белоруссии и Украины

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Многоцелевой истребитель ВВС Франции Dassault Mirage 2000D совершил пролет вдоль границ России, Белоруссии и Украины, выяснило РИА Новости, изучив полетные данные.
Самолет поднялся в воздух с эстонского военного аэродрома Эмари около 11.10 мск, приблизился к границе с Россией и взял курс на юго-запад, находясь над Псковско-Чудским озером.
В настоящее время Mirage следует вдоль границы Калининградской области России.