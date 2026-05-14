Французский истребитель пролетел вдоль границ России, Белоруссии и Украины
14:28 14.05.2026
Французский истребитель пролетел вдоль границ России, Белоруссии и Украины

© U.S. Air Force / Staff Sgt. Corey HookИстребитель ВВС Франции Mirage 2000D
Истребитель ВВС Франции Mirage 2000D. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Многоцелевой истребитель ВВС Франции Dassault Mirage 2000D совершил полет вдоль границ России, Белоруссии и Украины.
  • Самолет поднялся в воздух с эстонского военного аэродрома Эмари и пролетел над территориями Эстонии, Латвии, Литвы и Польши.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Многоцелевой истребитель ВВС Франции Dassault Mirage 2000D совершил пролет вдоль границ России, Белоруссии и Украины, выяснило РИА Новости, изучив полетные данные.
Самолет поднялся в воздух с эстонского военного аэродрома Эмари около 11.10 мск, приблизился к границе с Россией и взял курс на юго-запад, находясь над Псковско-Чудским озером.
Затем французский истребитель пересек территорию Эстонии, Латвии, Литвы и Польши. Двигаясь над Польшей, он приближался к границам Белоруссии и Украины.
В настоящее время Mirage следует вдоль границы Калининградской области России.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
