Исследование показало, где россияне хранят сбережения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более трети россиян предпочитают хранить свои сбережения на накопительных счетах и вкладах.
- Только 17% хранят деньги в наличной форме или на обычных дебетовых картах без накопительного функционала.
- 37% россиян откладывают деньги несистемно, только при появлении свободных средств, а 29% формируют сбережения на регулярной основе.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Более трети россиян предпочитают хранить свои сбережения на накопительных счетах и вкладах, при этом только 17% - на дебетовых картах или наличными, говорится в исследовании "Выберу.ру" для РИА Новости.
"Чаще всего опрошенные россияне хранят деньги на накопительных счетах и вкладах (38%). Еще 17% россиян предпочитают держать деньги в наличной форме или на обычных дебетовых картах без накопительного функционала", - отмечается в исследовании.
Экономист рассказала, куда вложить десять тысяч рублей
23 января, 06:10
Около 14% россиян используют для сбережений облигации, 12% выбирают валюту как способ сохранения сбережений, 9% инвестируют в акции, 7% выбирают золото и другие драгоценные металлы, а еще 3% выбирают более рискованные инвестиционные инструменты.
В ходе исследования аналитики опросили три тысячи россиян с целью определить - как и куда россияне регулярно откладывают сбережения.
Выяснилось, что более трети россиян (37%) откладывают деньги несистемно, только при появлении свободных средств, а вот 29% формируют сбережения на регулярной основе, откладывая фиксированную часть дохода сразу после его получения.
"Еще 18% используют автоматические механизмы накоплений, например, округление трат и их переводы на накопительный счет, а 16% практически не формируют сбережения", - посчитали аналитики.
Опрос показал, готовы ли россияне тратить накопления
26 февраля, 07:42