Искусство может замедлять старение, установили ученые

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Увлечение искусством, от занятий танцами до походов на выставки, может замедлять биологическое старение так же, как и физическая активность, говорится в исследовании "Может ли досуг влиять на эпигенетическое старение?", с которым ознакомилось РИА Новости.

Научная статья была подготовлена группой исследователей из Университетского колледжа Лондона и опубликована в журнале Innovation in Aging. В работе использовались данные 3556 взрослых, принявших участие в лонгитюдном исследовании британских домохозяйств в 2010-2012 годах.

Вовлеченность в искусство определялась путем анализа ответов участников на вопросы, занимались ли они каким-либо из четырех видов досуга в последние 12 месяцев: интерактивными видами искусства (к примеру, пением, танцами), рецептивными (к примеру, ходили на выставку), посещали ли объекты культурного наследия или занимались другими видами культурной деятельности.

"Вовлеченность в сферу культуры и искусства и физическая активность связаны с замедлением эпигенетического старения (процессом, отражающим изменение биологического возраста. — Прим. ред.). <...> Исследование впервые предоставляет доказательства связи вовлеченности в сферу культуры и искусства, которое относительно недавно было признано фактором здорового образа жизни, с эпигенетическим старением", — говорится в исследовании.