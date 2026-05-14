Рейтинг@Mail.ru
Искусство может замедлять старение, установили ученые - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:00 14.05.2026 (обновлено: 11:21 14.05.2026)
Искусство может замедлять старение, установили ученые

РИА Новости: увлечение искусством может замедлять старение

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГосударственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Увлечение искусством может замедлять биологическое старение так же, как и физическая активность.
  • Исследование проводилось на данных 3556 взрослых, принявших участие в лонгитюдном исследовании британских домохозяйств в 2010-2012 годах.
  • Наиболее явно влияние искусства на процесс старения заметно у людей старше 40 лет.
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Увлечение искусством, от занятий танцами до походов на выставки, может замедлять биологическое старение так же, как и физическая активность, говорится в исследовании "Может ли досуг влиять на эпигенетическое старение?", с которым ознакомилось РИА Новости.
Научная статья была подготовлена группой исследователей из Университетского колледжа Лондона и опубликована в журнале Innovation in Aging. В работе использовались данные 3556 взрослых, принявших участие в лонгитюдном исследовании британских домохозяйств в 2010-2012 годах.
Ученый работает с микроскопом - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Японские ученые нашли способ замедлить старение сердца
29 апреля, 02:27
Вовлеченность в искусство определялась путем анализа ответов участников на вопросы, занимались ли они каким-либо из четырех видов досуга в последние 12 месяцев: интерактивными видами искусства (к примеру, пением, танцами), рецептивными (к примеру, ходили на выставку), посещали ли объекты культурного наследия или занимались другими видами культурной деятельности.
"Вовлеченность в сферу культуры и искусства и физическая активность связаны с замедлением эпигенетического старения (процессом, отражающим изменение биологического возраста. — Прим. ред.). <...> Исследование впервые предоставляет доказательства связи вовлеченности в сферу культуры и искусства, которое относительно недавно было признано фактором здорового образа жизни, с эпигенетическим старением", — говорится в исследовании.
При этом отмечается, что влияние искусства на процесс старения сопоставимо с влиянием физической активности, а наиболее явно оно заметно у людей старше 40 лет.
Гимнастика Здорово жить в центре московского долголетия Сокол - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
В Минздраве рассказали, в каком возрасте россияне начинают стареть
13 марта, 04:51
 
ЛондонОбществоЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала