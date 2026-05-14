Глава CENTCOM не стал обсуждать возможность операции по вывозу урана из ИРИ

ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Командующий Центральным командованием ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер отказался обсуждать возможность наземной операции, чтобы вывезти запасы урана из Ирана.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что рано или поздно Соединенные Штаты заберут из Ирана запасы обогащенного урана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.