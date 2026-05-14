Глава CENTCOM не стал обсуждать возможность операции по вывозу урана из ИРИ
19:26 14.05.2026
Глава CENTCOM не стал обсуждать возможность операции по вывозу урана из ИРИ

Купер: крайне неуместно обсуждать возможность операции по вывозу урана из Ирана

Флаги США
Флаги США . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командующий Центральным командованием ВС США адмирал Брэд Купер отказался обсуждать возможность наземной операции для вывоза запасов урана из Ирана.
  • Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о планах забрать из Ирана запасы обогащенного урана.
ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Командующий Центральным командованием ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер отказался обсуждать возможность наземной операции, чтобы вывезти запасы урана из Ирана.
"Учитывая секретный характер любых возможных сценариев, я считаю крайне неуместным обсуждать ядерную программу (Ирана - ред.) в рамках этой встречи", - сказал Купер во время слушаний в сенате США, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что рано или поздно Соединенные Штаты заберут из Ирана запасы обогащенного урана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Вооруженные силы США, Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
