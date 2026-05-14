Иран упростил проход китайских судов через Ормузский пролив, пишут СМИ
13:23 14.05.2026 (обновлено: 13:33 14.05.2026)
Иран упростил проход китайских судов через Ормузский пролив, пишут СМИ

© AP Photo / ISNA/Amirhosein Khorgooi
Грузовые корабли в Ормузском проливе
Грузовые корабли в Ормузском проливе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран упростил проход китайских судов через Ормузский пролив.
  • Меры по упрощению прохода приняты на основании глубоких связей и отношений стратегического партнерства между Ираном и КНР.
ТЕГЕРАН, 14 мая - РИА Новости. Иран упростил проход китайских судов через Ормузский пролив, сообщило агентство Fars со ссылкой на источник.
"Были приняты меры по упрощению прохода китайских судов на основании глубоких связей и отношений стратегического партнерства между двумя странами (Ираном и КНР - ред.)", - говорится в сообщении.
Агентство отметило, что Китай запросил проход ряда своих судов через Ормузский пролив, по чему стороны достигли взаимопонимания. Это, в свою очередь, позволило в среду возобновить судоходство для китайской стороны через Ормузский пролив по установленным Ираном правилам.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
