Иран упростил проход китайских судов через Ормузский пролив, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран упростил проход китайских судов через Ормузский пролив.
- Меры по упрощению прохода приняты на основании глубоких связей и отношений стратегического партнерства между Ираном и КНР.
ТЕГЕРАН, 14 мая - РИА Новости. Иран упростил проход китайских судов через Ормузский пролив, сообщило агентство Fars со ссылкой на источник.
Агентство отметило, что Китай запросил проход ряда своих судов через Ормузский пролив, по чему стороны достигли взаимопонимания. Это, в свою очередь, позволило в среду возобновить судоходство для китайской стороны через Ормузский пролив по установленным Ираном правилам.