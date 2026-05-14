Завершение конфликта вокруг Ирана пока не просматривается, заявил Нарышкин

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Завершение конфликта вокруг Ирана пока не просматривается, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Идут переговоры. Стороны обмениваются предложениями в части заключения мирного соглашения. Но пока завершения этого конфликта не просматривается", - сказал Нарышкин журналистам.