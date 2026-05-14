Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Индия попросила США продлить действие лицензии на российскую нефть - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:44 14.05.2026
СМИ: Индия попросила США продлить действие лицензии на российскую нефть

Bloomberg: Индия попросила США продлить лицензию на российскую нефть

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкНефтяной станок-качалка на месторождении нефти
Нефтяной станок-качалка на месторождении нефти - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Нефтяной станок-качалка на месторождении нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Индия обратилась к США с просьбой продлить действие лицензии на российскую нефть, пишет Блумберг.
  • Эскалация вокруг Ирана привела к блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива.
  • Из-за нее в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Индия обратилась к США с просьбой продлить действие лицензии на российскую нефть, поскольку поставки энергоресурсов нарушены на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
В апреле министерство финансов США продлило разрешение на продажу российской нефти, распространив смягчение американских санкций на сырье, загруженное на суда до 17 апреля, документ действует до 16 мая. США в последние месяцы неоднократно выводили российскую нефть из-под санкций.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
В Индонезии раскрыли подробности поставок российской нефти
2 мая, 16:39
"Индия обратилась к США с просьбой продлить действие лицензии на российскую нефть, поскольку почти 11-недельная война в Персидском заливе нарушает энергоснабжение", - пишет Блумберг.
По словам источников, официальные лица в Нью-Дели предупредили Вашингтон, что вопрос поставок остается приоритетным, так как продолжающаяся волатильность на нефтяном рынке из-за затянувшегося ближневосточного конфликта будет иметь дальнейшие последствия. В том числе, это повлияет на 1,4 миллиарда жителей Индии, где уже ощущается нехватка топлива, уточнили собеседники агентства.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
Индийский флаг на фоне Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Лавров прокомментировал слухи об отказе Индии от российской нефти
Вчера, 09:07
 
В миреСШАИндияПерсидский заливРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала