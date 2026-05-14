На улице Ильинке в Москве начали ремонтировать асфальт

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Дорожно-ремонтные работы начались на улице Ильинке в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"На улице Ильинке в ночь на 14 мая начались дорожно-ремонтные работы. Протяженность одной из старейших улиц столицы, проходящей от Красной площади до площади Ильинские Ворота, составляет 550 метров. На ней обновят около 6 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Сначала специалисты выполнят фрезерование старого, а затем уложат новое полотно и нанесут разметку", - говорится в сообщении.