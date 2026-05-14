Игдисамов оценил свои шансы полноценно возглавить ЦСКА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Игдисамов заявил, что разговоров о его утверждении в должности главного тренера ЦСКА не было.
- Игдисамов сообщил о привлечении к тренировкам с главной командой 18-летнего нападающего Ильи Пасичника.
- В 29-м туре Российской премьер-лиги за команду дебютировал 18-летний Имран Фиров, который голом и результативной передачей принес армейцам победу над «Нижним Новгородом» (2:1).
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Временно исполняющий обязанности главного тренера футбольного ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил, что разговоров о его утверждении в должности не было.
ЦСКА 4 мая объявил, что швейцарец Фабио Челестини покинул пост главного тренера. С того момента исполняющим обязанности является работавший ранее в академии клуба Игдисамов.
«
"Никакого диалога не было. Я стараюсь не обращать внимания. От меня ничего не зависит. Мое дело - хорошо работать и готовить команду. Своими желаниями я буду делиться с Дедом Морозом, а сейчас буду работать. Никаких разговоров не было. Я могу остаться, могу не остаться. Это все будет зависеть от тренера, который придет. То, что раньше делали девять человек, сейчас делают трое. (Игорь) Аксенов - это мой первый ассистент, первый помощник. Игоря Киреева добавили в штаб, у него глубокое видение футбола", - сказал Игдисамов журналистам.
Также тренер сообщил о привлечении к тренировкам с главной командой 18-летнего нападающего Ильи Пасичника. В 29-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) за команду дебютировал 18-летний Имран Фиров, который голом и результативной передачей принес армейцам победу над "Нижним Новгородом" (2:1).
"Пасичник проводит с нами первую тренировку. Мы всегда стараемся привлекать наших молодых ребят. Академия - фундамент, на который мы можем опереться. Наша школа выпускает талантливых футболистов. Мы стараемся давать шансы, придерживать молодых, чтобы у них была мотивация. И они нам отплачивают. Если Фиров будет ответственно подходить, то его ждет хорошее футбольное будущее", - сказал Игдисамов.