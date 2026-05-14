Охрана в Китае не пустила агента Секретной службы США с оружием в Храм Неба

ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Охрана в Китае отказалась пропустить агента Секретной службы США с оружием на территорию Храма Неба в Пекине, куда могут прибыть президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, сообщил в четверг пресс-пул Белого дома.
"Вход пула на территорию храмового комплекса был задержан почти на полчаса", - проинформировали сопровождающие главу государства журналисты.
В итоге сторонам удалось найти компромисс, после чего журналистский пул прошел на территорию Храма Неба.