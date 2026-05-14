Охрана в Китае не пустила агента Секретной службы США с оружием в Храм Неба - РИА Новости, 14.05.2026
10:31 14.05.2026
Охрана в Пекине не пустила агента Секретной службы США с оружием в Храм Неба

© Фото : Fong Chen
Храм Неба в Пекине
Храм Неба в Пекине. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Охрана в Китае не пустила агента Секретной службы США с оружием на территорию Храма Неба в Пекине.
  • После продолжительной дискуссии удалось найти компромисс, и журналистский пул прошел на территорию храма.
ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Охрана в Китае отказалась пропустить агента Секретной службы США с оружием на территорию Храма Неба в Пекине, куда могут прибыть президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, сообщил в четверг пресс-пул Белого дома.
"Вход пула на территорию храмового комплекса был задержан почти на полчаса", - проинформировали сопровождающие главу государства журналисты.
По данным пула, задержка произошла из-за "продолжительной и напряженной дискуссии" между представителями США и КНР после того, как китайская охрана отказалась разрешить агенту Секретной службы, сопровождавшему журналистов, пройти на территорию комплекса с оружием.
В итоге сторонам удалось найти компромисс, после чего журналистский пул прошел на территорию Храма Неба.
