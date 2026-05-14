07:29 14.05.2026
Врач рассказала, какие грызуны переносят хантавирус

РИА Новости: хантавирус Андес переносят не все грызуны, а особые виды

Лаборант. Архивное фото
  • Смертельно опасный хантавирус штамма Андес переносят особые виды грызунов, обитающие в Америке и Азии.
  • Штамм хантавируса Андес не встречается в России.
  • Люди, которые избегают контакта с грызунами и их выделениями, вне зоны риска.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости. Смертельно опасный хантавирус штамма Андес переносят не все грызуны, а особые виды - они обитают в Америке и Азии, рассказала РИА Новости доктор медицинских наук, заведующая кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Медицинского института имени С. И. Георгиевского, врач-бактериолог Татьяна Сатаева.
"Штамм хантавируса Андес встречается в Северной и Южной Америке, где обитают особые виды грызунов, для которых характерен этот вирус и которые служат для него резервуаром - оленья мышь, разные редкие крысы. Если говорить про Азию - то это рисовые хомяки. В России именно этот штамм вируса не встречается", - сказала Сатаева агентству.
По ее словам, уже давно выявлено и существует несколько десятков штаммов хантавируса у грызунов, случаи их распространения среди людей достаточно редкие.
"Вирусы отличаются друг от друга ареалом распространения, грызунами-носителями и симптоматикой. Те люди, которые избегают контакта с грызунами и их выделениями, вне зона риска", - отметила Сатаева.
