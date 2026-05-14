Врач рассказала, какие грызуны переносят хантавирус

Краткий пересказ от РИА ИИ Смертельно опасный хантавирус штамма Андес переносят особые виды грызунов, обитающие в Америке и Азии.

Штамм хантавируса Андес не встречается в России.

Люди, которые избегают контакта с грызунами и их выделениями, вне зоны риска.

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости. Смертельно опасный хантавирус штамма Андес переносят не все грызуны, а особые виды - они обитают в Америке и Азии, рассказала РИА Новости доктор медицинских наук, заведующая кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Медицинского института имени С. И. Георгиевского, врач-бактериолог Татьяна Сатаева.

"Штамм хантавируса Андес встречается в Северной и Южной Америке , где обитают особые виды грызунов, для которых характерен этот вирус и которые служат для него резервуаром - оленья мышь, разные редкие крысы. Если говорить про Азию - то это рисовые хомяки. В России именно этот штамм вируса не встречается", - сказала Сатаева агентству.

По ее словам, уже давно выявлено и существует несколько десятков штаммов хантавируса у грызунов, случаи их распространения среди людей достаточно редкие.