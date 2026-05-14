Глава Гагаузии очень скучает по семье в СИЗО, заявила ее адвокат

КИШИНЕВ, 14 мая - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул, которая находится в СИЗО в ожидании приговора, по-прежнему очень сильно скучает по детям и семье, заявила РИА Новости адвокат Гуцул Наталья Байрам.

"Евгения в ожидании приговора апелляционной палаты. Она также очень сильно скучает по детям, по семье и также несет на себе всю трагедию несправедливости и незаконности приговора", - сказала Байрам, отметив, что приговор по делу Гуцул должен быть оглашен 28 мая.