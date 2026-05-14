Глава Гагаузии очень скучает по семье в СИЗО, заявила ее адвокат

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Гагаузии Евгения Гуцул находится в СИЗО в ожидании решения Апелляционной палаты Кишинева по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор".
- Гуцул по-прежнему очень сильно скучает по детям и семье, заявила ее адвокат Наталья Байрам
КИШИНЕВ, 14 мая - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул, которая находится в СИЗО в ожидании приговора, по-прежнему очень сильно скучает по детям и семье, заявила РИА Новости адвокат Гуцул Наталья Байрам.
Суд в Кишиневе 5 августа 2025 года вынес обвинительный приговор Гуцул, назначив ей семь лет лишения свободы с немедленным исполнением по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Сама Гуцул и ее сторонники называют преследование политической расправой и попыткой центра ликвидировать оппозицию в стране.
"Евгения в ожидании приговора апелляционной палаты. Она также очень сильно скучает по детям, по семье и также несет на себе всю трагедию несправедливости и незаконности приговора", - сказала Байрам, отметив, что приговор по делу Гуцул должен быть оглашен 28 мая.
В четверг совпали две даты, связанные с Гагаузией: день принятия Уложения, которое закрепляет особый статус автономии, и трехлетие избрания Евгении Гуцул на пост главы региона.
Отношения между молдавскими властями и Гагаузской автономией перешли в фазу острого конфликта после победы Гуцул на выборах главы региона в 2023 году. Центральные власти Молдавии отказались признать результаты голосования и инициировали серию уголовных дел против руководства автономии. В августе 2025 года суд первой инстанции приговорил Гуцул к семи годам колонии по обвинению в незаконном финансировании ныне запрещенной партии "Шор". В настоящее время глава Гагаузии находится в СИЗО, ожидая решения Апелляционной палаты Кишинева.
Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсом на евроинтеграцию. Согласно закону 1994 года, Гагаузия имеет особый правовой статус в составе Молдавии. Одной из ключевых норм является право региона на внешнее самоопределение в случае, если Молдавия утратит свою государственность, например, при объединении с другим государством.