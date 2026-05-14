17:49 14.05.2026
"Спартак" подписал новый контракт с Гутиком

"Спартак" подписал контракт на два года с хоккеистом Гутиком

  • Московский «Спартак» подписал контракт с нападающим Даниилом Гутиком на два года.
  • В минувшем сезоне Гутик набрал 21 (10+11) очко за 25 матчей в составе «Спартака».
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Московский "Спартак" подписал контракт с нападающим Даниилом Гутиком на два года, сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги.
Ранее спортивный директор "Спартака" Роман Беляев допускал, что Гутик может продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
В минувшем сезоне 24-летний форвард пополнил "Спартак" в результате обмена с владивостокским "Адмиралом" и набрал 21 (10+11) очко за 25 матчей в составе "красно-белых".
Всего на счету форварда 151 (66+85) очко за 244 матча в лиге. Он трехкратный участник матча звезд КХЛ.
