Врио губернатора Брянской области рассказал о своем представлении в регионе
08:42 14.05.2026 (обновлено: 09:11 14.05.2026)
Врио губернатора Брянской области рассказал о своем представлении в регионе

Ковальчук сообщил, что его представление в Брянской области состоится на днях

Егор Ковальчук во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле
Егор Ковальчук во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин в среду принял отставку Александра Богомаза и назначил Ковальчука врио губернатора Брянской области
  • Он сообщил о скором официальном представлении в регионе, которое организует полпред.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил РИА Новости, что его представление в регионе состоится на днях.
Президент России Владимир Путин в среду принял отставку Александра Богомаза и назначил Ковальчука врио губернатора Брянской области.
"Завтра-послезавтра будет официальное представление. Организует полпред", - сказал он в ответ на вопрос о том, когда приедет в регион.
Ковальчук родился 28 марта 1973 года в Челябинске. Имеет три высших образования. До перехода на госслужбу занимал ответственные должности в банковской сфере, обладает большим опытом работы на руководящих должностях государственной гражданской службы. Занимал должность главы правительства ЛНР с июля 2024 года, до этого занимал пост вице-губернатора Челябинской области, а также руководил одним из самых крупных муниципалитетов на Южном Урале - Миасским городским округом. Выпускник шестого потока так называемой "школы губернаторов".
Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).
