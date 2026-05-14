Гранты "Агростартап" получили 18 фермеров Севастополя за 6 лет

15:55 14.05.2026
Гранты "Агростартап" получили 18 фермеров Севастополя с 2019 по 2025 годы

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Гранты "Агростартап" на общую сумму почти 50 миллионов рублей получили 18 севастопольских фермеров с 2019 по 2025 годы, сообщает пресс-служба правительства региона.
На сегодняшний день в стадии реализации находятся 12 грантовых проектов. Например, четыре проекта в сфере животноводства: развитие двух молочных ферм КРС, страусиная ферма и пчеловодческое хозяйство. Кроме того, восемь проектов в сфере растениеводства: выращивание овощей открытого и закрытого грунта, а также пять проектов по культивации ягод (голубика, малина, клубника) в открытом и защищенном грунте.
"В 2026 году за счет средств федерального бюджета предусмотрено выделение 8,5 миллиона рублей на реализацию проектов фермерских хозяйств, в том числе созданных участниками и ветеранами специальной военной операции, в целях увеличения объема производства сельскохозяйственной продукции. Финансирование будет распределено между двумя направлениями: грантом на развитие фермерского хозяйства – 4,5 миллиона рублей и грантом "Агромотиватор" – 4,0 миллиона рублей", – отметила начальник управления отраслевого развития департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Наталья Матвеева, ее слова приводит пресс-служба.
Представить свои стартовые проекты могут физические лица и индивидуальные предприниматели.
 
