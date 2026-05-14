Рейтинг@Mail.ru
Госдума исключила возможность возмещения НДС, оплаченного из бюджета - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:01 14.05.2026
Госдума исключила возможность возмещения НДС, оплаченного из бюджета

ГД приняла закон, исключающий возможность возмещения оплаченного из бюджета НДС

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла закон, исключающий возможность возмещения НДС, если его уплата осуществляется за счет бюджетных субсидий.
  • Закон обязывает организации, получающие бюджетные субсидии, указывать в договорах источник средств и наличие или отсутствие в их объеме средств на уплату НДС.
  • Согласно пояснительной записке, это будет способствовать повышению эффективности расходов.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, исключающий возможность возмещения НДС в случаях, когда его уплата осуществляется за счет бюджетных субсидий.
Документ вносит изменения в Бюджетный кодекс в целях исключения возможности получения вычетов по суммам НДС, фактически оплаченным из бюджета. Речь идет о случаях, когда организации, получившие субсидии из бюджета, предоставляют за счет них средства другим лицам на безвозмездной и безвозвратной основе.
Витрина с пирожными макарони - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
Путин подписал закон, освобождающий общепит на упрощенке и патенте от НДС
25 апреля, 10:56
Закон обязывает такие организации указывать в договоре с этими лицами, что источником средств является бюджетная субсидия. А если эти средства предоставляются на приобретение товаров (работ, услуг) или имущественных прав, то также указывать и наличие или отсутствие в их объеме средств на уплату НДС. Причем уже заключенные договоры должны быть приведены в соответствие с новыми требованиями в течение 30 дней после вступления закона в силу.
Кроме того, уточняется перечень бюджетных средств, предоставляемых концессионерам и частным партнерам и учитываемых при расчете предельного размера финансового участия концедента (публичного партнера). При его определении будут учитываться субсидии из бюджета и бюджетные инвестиции, предоставляемые концессионеру или частному партнеру напрямую или через других юрлиц.
Согласно пояснительной записке, это будет способствовать "повышению эффективности бюджетных расходов, качества планирования и исполнения бюджетов, в том числе в части управления условными обязательствами и долгосрочными расходными обязательствами по инфраструктурным проектам", которые реализуются в рамках концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном и муниципально-частном партнерстве. Но эта новация не будет распространяться на уже действующие соглашения.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
Путин подписал закон, облегчающий переход на уплату НДС
25 апреля, 10:48
Закон также предусматривает с 1 сентября 2026 года предоставление напрямую бюджетным и автономным организациям бюджетных субсидий на создание, развитие, модернизацию и эксплуатацию государственных информационных систем.
При этом исключительные права на программы для ЭВМ и иные результаты интеллектуальной деятельности, связанные с созданием и развитием таких систем, а также на технические средства для обработки содержащейся в них информации будут принадлежать РФ, региону или муниципалитету, из бюджета которых предоставлена субсидия.
Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования, за исключением норм, для которых установлен иной срок.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
Госдума приняла закон, облегчающий переход на уплату НДС для малого бизнеса
14 апреля, 13:52
 
РоссияГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала