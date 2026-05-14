Госдума приняла закон об увеличении лимита сверхурочной работы

Краткий пересказ от РИА ИИ Госдума приняла закон об увеличении предельной продолжительности сверхурочной работы с 120 до 240 часов.

Это должно быть предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением.

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Госдума приняла сразу во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, увеличивающий предельную продолжительность сверхурочной работы с 120 до 240 часов.

Как отмечается в пояснительной записке , почти 90 процентов россиян готовы работать сверхурочно, но нынешние нормы не позволяют работодателям оформлять переработку как сверхурочную работу. Необходимость нововведения авторы обосновали еще и тем, что отпадет потребность в создании почти 49 тысяч дополнительных рабочих мест.

Документ вносит изменения в статью 99 Трудового кодекса. Так, продолжительность сверхурочной работы не должна превышать четырех часов в день и 120 часов в год, но может быть увеличена до 240 часов при условии, что это прописано в коллективном договоре или отраслевом соглашении.

Для некоторых категорий работников лимит переработок остался прежним — 120 часов в год. Это касается некоторых сотрудников государственных и муниципальных учреждений и работников с вредными условиями труда подклассов 3.3 и 3.4.

Пенсионеров и предпенсионеров, а также работников с вредными условиями труда подклассов 3.1 и 3.2 можно привлекать к сверхурочной работе сверх 120 часов в год только с их письменного согласия и при отсутствии медицинских противопоказаний.

Сверхурочная работа оплачивается в полуторном размере за первые два часа и в двойном — за следующие два, а начиная с 121-го часа — в двойном размере за каждый час. По желанию работник может получить вместо повышенной оплаты дополнительное время для отдыха.

Сотрудники, работающие сверхурочно более 120 часов в год, имеют право на один выходной в год для прохождения диспансеризации.

Законопроект также устанавливает и другие правила. Так, запрещается отзывать из отпуска работников вредных производств, за исключением случаев, когда их присутствие необходимо для предотвращения катастрофы или ликвидации ее последствий. При этом часы работы оплачиваются не менее чем в двойном размере.

Для малого бизнеса увеличивается с 35 до 70 человек предельная численность работников, с которыми можно заключать срочные трудовые договоры.

Еще одно нововведение расширяет перечень оснований для увольнения в случае однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей.