В Германии сочли реакцию профсоюзов, освиставших Мерца, естественной
05:22 14.05.2026 (обновлено: 06:13 14.05.2026)
В Германии сочли реакцию профсоюзов, освиставших Мерца, естественной

© REUTERS / Annegret Hilse — Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает на федеральном съезде Объединения немецких профсоюзов DGB
Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает на федеральном съезде Объединения немецких профсоюзов DGB. Архивное фото
БЕРЛИН, 13 мая - РИА Новости. Официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус назвал естественной реакцию делегатов съезда Объединения немецких профсоюзов (DGB), освиставших выступление канцлера Фридриха Мерца.
Делегаты съезда DGB сопровождали 12 мая выступление Мерца о грядущих реформах в Германии неодобрительными выкриками, смехом и свистом.
"Реакция делегатов, на мой взгляд, вполне естественна", - сказал Корнелиус в ходе правительственного брифинга в Берлине.
Он выразил мнение, что из-за кризисной ситуации в Германии жители чувствуют себя неуверенно.
"Понятно, что эта неуверенность находит свое выражение", - отметил Корнелиус.
При этом он назвал удачным выступление на съезде самого Мерца. По его словам, канцлер ФРГ пытался якобы донести до участников, что будущие реформы в Германии могут оказаться болезненными, и этот путь "необходимо пройти вместе".
Мерц стал самым непопулярным политиком в стране, показало исследование института INSA для газеты Bild. Согласно данным исследования, Мерц занял последнюю строчку из 20, набрав среднюю оценку 2,9 балла.
