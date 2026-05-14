Гарбузов: производство бумажной продукции выросло почти на 28% в Москве

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Производство бумаги и изделий из нее в Москве за первые три месяца 2026 года выросло на 27,9% по сравнению со схожим периодом 2025 года, заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

Он подчеркнул, что в столице функционирует более 700 предприятий деревообрабатывающей и бумажной промышленности, в том числе полиграфические компании.

"Они обеспечивают столицу широким ассортиментом продукции – от упаковки и канцелярских принадлежностей до отделочных материалов. Действующие меры поддержки и созданные в городе благоприятные условия для бизнеса позволяют фабрикам обновлять мощности и наращивать производство товаров. Так, с января по март текущего года выпуск бумаги и бумажной продукции увеличился на 27,9% по сравнению с тем же периодом 2025 года", – приводит слова Гарбузова пресс-служба московского ДИПП.

Одним из примеров модернизации стало обновление парка оборудования компании "Дельта Принт Т". Там старую трафаретную машину заменили на современный комплекс. Он не только печатает и лакирует изделия, но и тиснит фольгой, а также наносит голографические элементы.

Также в марте на предприятии запустили новую офсетную гибридную печатную машину. Станок умеет взаимодействовать с разными красками и лаками. Благодаря увеличенному формату листов на каждой машине помещается больше изделий. А это в свою очередь уменьшает расход материалов. При этом качество печати контролирует автоматика. Теперь камера сканирует каждый оттиск и сравнивает с цифровым образцом, а система сама исправляет настройки при отклонениях.

Кроме того, в первых числах мая на столичную фабрику упаковки "ТароПак" поступила новая автоматическая роботизированная линия, она производит картонные коробки. В рамках подготовки к вводу линии провели обновление производственных участков, произвели оптимизацию и частично вывели из эксплуатации устаревшее оборудование, сделали внутренние перестановки и поменяли технологические схемы обработки заказов.

Каждый год в Москве начинают работу порядка 150 высокотехнологичных предприятий. На данный момент в городе работает около 4,6 тысячи промышленных компаний, на которых создано более 755 тысяч рабочих мест. Производителям доступно свыше 20 эффективных мер поддержки, среди которых – программа компенсации процентов по инвесткредитам, налоговые льготы и другие инструменты.