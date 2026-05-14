Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная России по гандболу разгромила команду Гонконга в матче Международного турнира среди мужских команд в Ганьчжоу.

Встреча завершилась победой россиян со счетом 44:11.

Ранее российская команда одержала победу над молодежной сборной Китая со счетом 44:26.

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Сборная России по гандболу разгромила команду Гонконга в матче Международного турнира среди мужских команд в Ганьчжоу.

Встреча завершилась победой россиян со счетом 44:11.

Ранее на турнире в Ганьчжоу российская команда под руководством тренера Льва Воронина одержала победу над молодежной сборной Китая (до 20 лет) со счетом 44:26. Также на турнире она сыграет со сборными Белоруссии (15 мая) и взрослой командой Китая (16 мая).