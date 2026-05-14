Гагаузия сохранит силу, пока ее жители остаются едины, заявила Гуцул

Краткий пересказ от РИА ИИ
- 14 мая в Гагаузии отмечают годовщину принятия Уложения - конституции, основного закона, который определяет права автономии и гарантии ее особого статуса.
- Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что автономия сохранит свою силу, пока жители остаются едиными и отстаивают право самостоятельно определять свою судьбу.
- Отношения между молдавскими властями и Гагаузской автономией перешли в фазу острого конфликта после победы Гуцул на выборах главы региона в 2023 году.
КИШИНЕВ, 14 мая - РИА Новости. Гагаузия сохранит свою силу, пока жители остаются едиными и отстаивают право самостоятельно определять судьбу автономии, несмотря на создаваемые Кишиневом препятствия, заявила глава региона Евгения Гуцул, которая находится в СИЗО.
Политик отметила, что 14 мая в Гагаузии отмечают годовщину принятия Уложения Гагаузии - конституции, основного закона, который определяет права автономии и гарантии ее особого статуса. Более того, три года назад в этот же день она со своей командой одержала "убедительную и яркую победу во втором туре выборов башкана (главы) Гагаузии".
"Гагаузия была, есть и будет сильной, пока мы едины и пока мы не отказываемся от своих принципов и своего права самим определять свою судьбу... Я убеждена: какие бы препятствия нам ни создавали, мы обязаны продолжать работать ради нашего народа, ради мира, справедливости и достойного будущего автономии", - говорится в сообщении Гуцул, переданном через адвокатов.
По ее словам, несмотря ни на что, ее команду не удалось сломать. "Потому что за нами стоят люди, правда и закон. Наша команда проходит через тяжелые испытания и сохранила главное - доверие людей и готовность бороться за будущее Гагаузии", - подчеркнула она.
Отношения между молдавскими властями и Гагаузской автономией перешли в фазу острого конфликта после победы Гуцул на выборах главы региона в 2023 году. Центральные власти Молдавии отказались признать результаты голосования и инициировали серию уголовных дел против руководства автономии. В августе 2025 года суд первой инстанции приговорил Гуцул к семи годам колонии по обвинению в незаконном финансировании ныне запрещенной партии "Шор". В настоящее время глава Гагаузии находится в СИЗО, ожидая решения Апелляционной палаты Кишинева. Сама Гуцул и ее сторонники называют преследование политической расправой и попыткой центра ликвидировать оппозицию в стране.
Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсом на евроинтеграцию. Согласно закону 1994 года, Гагаузия имеет особый правовой статус в составе Молдавии. Одной из ключевых норм является право региона на внешнее самоопределение в случае, если Молдавия утратит свою государственность, например, при объединении с другим государством.
