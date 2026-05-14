Рейтинг@Mail.ru
Гагаузия сохранит силу, пока ее жители остаются едины, заявила Гуцул - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:49 14.05.2026 (обновлено: 10:51 14.05.2026)
Гагаузия сохранит силу, пока ее жители остаются едины, заявила Гуцул

Гуцул: Гагаузия будет сильной, пока жители едины и сами определяют свою судьбу

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 14 мая в Гагаузии отмечают годовщину принятия Уложения - конституции, основного закона, который определяет права автономии и гарантии ее особого статуса.
  • Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что автономия сохранит свою силу, пока жители остаются едиными и отстаивают право самостоятельно определять свою судьбу.
  • Отношения между молдавскими властями и Гагаузской автономией перешли в фазу острого конфликта после победы Гуцул на выборах главы региона в 2023 году.
КИШИНЕВ, 14 мая - РИА Новости. Гагаузия сохранит свою силу, пока жители остаются едиными и отстаивают право самостоятельно определять судьбу автономии, несмотря на создаваемые Кишиневом препятствия, заявила глава региона Евгения Гуцул, которая находится в СИЗО.
Политик отметила, что 14 мая в Гагаузии отмечают годовщину принятия Уложения Гагаузии - конституции, основного закона, который определяет права автономии и гарантии ее особого статуса. Более того, три года назад в этот же день она со своей командой одержала "убедительную и яркую победу во втором туре выборов башкана (главы) Гагаузии".
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Гуцул выразила надежду на реализацию потенциала Гагаузии
23 декабря 2025, 11:17
«
"Гагаузия была, есть и будет сильной, пока мы едины и пока мы не отказываемся от своих принципов и своего права самим определять свою судьбу... Я убеждена: какие бы препятствия нам ни создавали, мы обязаны продолжать работать ради нашего народа, ради мира, справедливости и достойного будущего автономии", - говорится в сообщении Гуцул, переданном через адвокатов.
По ее словам, несмотря ни на что, ее команду не удалось сломать. "Потому что за нами стоят люди, правда и закон. Наша команда проходит через тяжелые испытания и сохранила главное - доверие людей и готовность бороться за будущее Гагаузии", - подчеркнула она.
Отношения между молдавскими властями и Гагаузской автономией перешли в фазу острого конфликта после победы Гуцул на выборах главы региона в 2023 году. Центральные власти Молдавии отказались признать результаты голосования и инициировали серию уголовных дел против руководства автономии. В августе 2025 года суд первой инстанции приговорил Гуцул к семи годам колонии по обвинению в незаконном финансировании ныне запрещенной партии "Шор". В настоящее время глава Гагаузии находится в СИЗО, ожидая решения Апелляционной палаты Кишинева. Сама Гуцул и ее сторонники называют преследование политической расправой и попыткой центра ликвидировать оппозицию в стране.
Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсом на евроинтеграцию. Согласно закону 1994 года, Гагаузия имеет особый правовой статус в составе Молдавии. Одной из ключевых норм является право региона на внешнее самоопределение в случае, если Молдавия утратит свою государственность, например, при объединении с другим государством.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Депутат Госдумы назвала арест Гуцул обезглавливанием Гагаузии
25 ноября 2025, 23:08
 
В миреМолдавияКишиневГагаузияЕвгения ГуцулПриговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала