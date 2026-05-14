Сборная Ирана пока не получила визы для поездки на ЧМ, сообщил чиновник

ТЕГЕРАН, 14 мая - РИА Новости. Сборная Ирана пока не получила визы для поездки на Чемпионат мира по футболу в США, сообщил глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж.

Согласно расписанию турнира, на групповом этапе мундиаля иранцы должны сыграть в калифорнийском Инглвуде против сборных Новой Зеландии (16 июня) и Бельгии (21 июня), а затем в Сиэтле против команды Египта (27 июня). Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.