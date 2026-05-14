Рейтинг@Mail.ru
Сборная Ирана пока не получила визы для поездки на ЧМ, сообщил чиновник - РИА Новости Спорт, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:59 14.05.2026
Сборная Ирана пока не получила визы для поездки на ЧМ, сообщил чиновник

Тадж: сборная Ирана пока не получила визы для поездки на ЧМ по футболу в США

© РИА НовостиФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости
Футбольный мяч. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Ирана пока не получила визы для поездки на Чемпионат мира по футболу в США, сообщил глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж.
  • Иран требовал гарантировать безопасность футболистам в связи с еще не урегулированным военным конфликтом между Тегераном и Вашингтоном.
ТЕГЕРАН, 14 мая - РИА Новости. Сборная Ирана пока не получила визы для поездки на Чемпионат мира по футболу в США, сообщил глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж.
"Завтра или послезавтра мы проведем с ФИФА решающую встречу. Они должны дать нам гарантии, поскольку вопрос с визами все еще не решен, никакой информации от противоположной стороны о том, кому выдали визы, мы не не получили. До сих пор ни одна виза не пришла", - приводит слова Таджа иранское агентство IRNA.
Иран требовал гарантировать безопасность футболистам в связи с еще не урегулированным военным конфликтом между Тегераном и Вашингтоном. Международная федерация футбола (ФИФА) 30 апреля заявила, что сборная Ирана будет участвовать в соревнованиях и проведет свои матчи в США.
Согласно расписанию турнира, на групповом этапе мундиаля иранцы должны сыграть в калифорнийском Инглвуде против сборных Новой Зеландии (16 июня) и Бельгии (21 июня), а затем в Сиэтле против команды Египта (27 июня). Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
Мадонна - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Мадонна, Шакира и BTS выступят в перерыве финала ЧМ-2026
Вчера, 09:23
 
ФутболЧМ по футболу 2026СпортИран
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    А. Рублев
    66
    24
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    84
    71
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Райо Вальекано
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Реал Сосьедад
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Реал Овьедо
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала