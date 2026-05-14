Сборная Ирана пока не получила визы для поездки на ЧМ, сообщил чиновник

ТЕГЕРАН, 14 мая - РИА Новости. Сборная Ирана пока не получила визы для поездки на Чемпионат мира по футболу в США, сообщил глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж.
"Завтра или послезавтра мы проведем с ФИФА решающую встречу. Они должны дать нам гарантии, поскольку вопрос с визами все еще не решен, никакой информации от противоположной стороны о том, кому выдали визы, мы не не получили. До сих пор ни одна виза не пришла", - приводит слова Таджа иранское агентство IRNA.
Иран требовал гарантировать безопасность футболистам в связи с еще не урегулированным военным конфликтом между Тегераном и Вашингтоном. Международная федерация футбола (ФИФА) 30 апреля заявила, что сборная Ирана будет участвовать в соревнованиях и проведет свои матчи в США.
Согласно расписанию турнира, на групповом этапе мундиаля иранцы должны сыграть в калифорнийском Инглвуде против сборных Новой Зеландии (16 июня) и Бельгии (21 июня), а затем в Сиэтле против команды Египта (27 июня). Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.